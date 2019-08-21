وفد من الانتقالي الجنوبي بعدن يتجه إلى جدة لبدء الحوار اليمني

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عدن: غادر أعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن متجها إلى مدينة جدة السعودية برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس وعضوية ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف.

وأشارت "العربية" إلى أنه من المنتظر أن يجري حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية السعودية والتحالف العربي.

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وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث أعلن أنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن".

وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على "ضرورة استمرار الحوار".