سفير تركيا في بغداد يدعو وزير الزراعة العراقي لزيارة أنقرة

إسطنبول/ إدريس أوقودوجو/ الخليج 365

دعا السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، وزير الزراعة العراقي صالح الحسني لزيارة أنقرة، والسماح مجددًا باستيراد البيض من تركيا.

وأضاف يلدز، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه أجرى زيارة إلى وزارة الزراعة العراقية في العاصمة بغداد، حيث عقد اجتماعًا مع الوزير العراقي صالح الحسني.

وأشار يلدز، أنه نقل تطلعات منتجي البيض في تركيا إلى الحسني، داعيًا إياه إلى إجراء زيارة لتركيا، لبحث قضايا التعاون في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات.

Advertisements

ولفت يلدز إلى أنه أبلغ الجانب العراقي بأهمية فتح الطريق أمام استيراد العراق للبيض من تركيا، في ظل حاجة السوق العراقي لهذه السلعة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قررت الحكومة العراقية حظر استيراد البيض من تركيا، فيما قال اتحاد الغرف الزراعية التركي بأن العراق يستورد 85 بالمئة من صادرات تركيا من البيض.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.