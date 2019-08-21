"الوقف السرياني" بإسطنبول يؤيد إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا

إسطنبول/ قآن بوزدوغان/ الخليج 365

أعلن "الوقف السرياني" في إسطنبول، دعمه لخطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

وقال الوقف عبر حسابه في "تويتر" الثلاثاء، "ندعم خطة العمل التركية الأمريكية لإقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، ونريد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المجموعات المسيحية التي تعيش في المنطقة".

وأضاف أن منظمة "ب ي د/ي ب ك" الإرهابية في سوريا تمارس ضغوطا ممنهجة ضد السريان في مناطق تواجدهم هناك، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المزيد من المسؤولية.

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وأكد أن المنظمة الإرهابية خطفت الشباب السريان بالقوة، وأغلقت المدارس السريانية وأجبرت معظمهم على مغادرة سوريا.

وقبل نحو أسبوعين، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشترك" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وتضم تركيا أقلية سريانية صغيرة يتركز أغلبها في ولاية ماردين جنوبي البلاد على الحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.