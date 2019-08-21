دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة لسماعة الأذن Bose Sleepbuds: عندك مشاكل في النوم؟ ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة Bose حل جديد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل اضطرابات النوم بسبب الأصوات المحيطة، وهذا عن طريق تقديمها لسماعات Bose Sleepbuds والتي تم تصميمها خصيصًا للعمل خلال النوم، حيث تتضمن مجموعة من الأصوات المهدئة المُحملة مسبقًا والتي تعمل على التغطية أي ضوضاء غير مرغوب فيها قد تحدث خلال فترة النوم.

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إليكم مراجعة سريعة لسماعات الأذن الخاصة بالنوم Bose Sleepbuds:

داخل الصندوق

تحتوي علبة السماعة على بعض الأساسيات بما في ذلك السماعات نفسها، والحافظة المصطحبة معها، مع ثلاثة أحجام مختلفة من وسائد الأذن StayHear+، وشاحن للحائط مصطحب بكابل USB، هذا وبالإضافة إلى حقيبة للحمل والتنقل.

التصميم

تأتي سماعات Sleepbuds بتصميم خفيف مريح للأذن، والأهم من ذلك هو أن التصميم نفسه يعد ممتاز إذ يعتبر أفضل تصميم سماعة أذن لاسلكية من Bose حتى الآن.

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تأتي السماعة بأبعاد 24 × 27 × 14 ملم ووزن 2 جرام لكل سماعة أذن، في حين تأتي الحافظة المصطحبة بأبعاد 27 × 77 × 77 ملم ووزن 111 جرام.

تأتي كل سماعة بمصباح LED، وكذلك مع الحافظة نفسها. وتلعب الوسائد المخصصة بالسماعات دورًا كبيرًا جدًا لكي تصبح ثابتة ومريحة على الأذن دون أن تسبب أي ألم نهائي أثناء النوم، كما أنها تساعد بشكل كبير على العزل، وهذا هو المغزى من تلك السماعات.

ولكن ضع في اعتبارك انه يجب عليك تجربة جميع أحجام الوسائد الخاصة بالسماعات لكي تجد الوسائد المناسبة لحجم أذنيك، فإن السماعة تتضمن ثلاثة أحجام مختلفة من وسائد الأذن والمصممة لتتوافق مع الجزء العلوي من الأذن لمزيد من الراحة.

الأداء

تأتي السماعة بتطبيق Bose Sleep App والذي يمكن من خلاله التحكم في إعدادات السماعة وتعديلها بما يتوافق معك، حيث يمكن من خلاله التحكم في مستوى الصوت وفي مدة الاستخدام، كما يمكن أيضًا استخدام التطبيق لتحديد مواعيد للتنبيهات والتي يمكن للمستخدم وحده سماعها.

تستخدم السماعات تقنية الـ Ultra Low Radiation، وهي الموجات الأقل في عالم البلوتوث، لذا إذا كنت ترغب في تحميل الملفات الصوتية على سبيل المثال، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا، أي في حدود ساعة مثلًا.

جدير بالذكر انه لا يمكن استخدام خدمات البث الصوتية مثل Spotify أو SoundCloud أو Podcast مع هذه السماعات، كما انه لا يمكن استخدامها للمكالمات أيضًا، فهي لا تدعم سوي تحميل الملفات عبر التطبيق المصطحب بها فقط، ويمكن استخدامها كسماعة واحدة فقط أيضًا.

لا توفر السماعة أي خاصية لعزل الضوضاء، فـ فقط من خلال التطبيق المصطحب يمكن تفعيل ميزة الـ Passive Noise والتي تسمح لك بالسماع لمن حولك، وميزة الـ Noise Mask والتي تقوم بحجب الشخير، على سبيل المثال، أو أي نوع من الترددات التي قد تسبب لك مشكلة أثناء النوم. وبهذا، فإن ميزة الـ Noise Mask مع تصميم السماعة نفسها، من شأنه أن يعمل تمامًا مثل خاصية عزل الضوضاء.

تعمل الحافظة المصطحبة مع السماعة أيضًا كشاحن خاص يتضمن مشبك مغناطيسي للحفاظ على السماعات في مكانها.

البطارية

توفر كل سماعة من السماعات حوالي 16 ساعة من العمل، في حين توفر الحافظة شاحنة واحدة فقط. كما أن عملية شحن السماعات من صفر بالمئة إلى مئة بالمئة تستغرق 8 ساعات، في حين تستغرق عملية شحن الحافظة 3 ساعات لكي يتم شحنها بالكامل.

السعر

تأتي سماعة Sleepbuds بسعر 250 دولار أمريكي.

هذا الموضوع مراجعة لسماعة الأذن Bose Sleepbuds: عندك مشاكل في النوم؟ ظهر على التقنية بلا حدود.