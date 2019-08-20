شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الإيطالي يستقيل... ويعتبر سالفيني أنانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ ساعتين في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 20:19

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته، متهماً نائبه وزير الداخلية ماتيو سالفيني بـ "اللا مسؤولية"، بعد تسبّبه بانهيار الائتلاف الحكومي.



وانتقد كونتي سالفيني الذي يتزعّم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، معتبراً أنه "خدم مصالحه الخاصة ومصالح حزبه". وأضاف أمام مجلس الشيوخ: "حضّ المواطنين على التصويت جوهر الديموقراطية، لكن الطلب منهم الاقتراع كل سنة غير مسؤول. البلاد في حاجة ملحة إلى تبنّي تدابير لإعطاء دفع للنموّ الاقتصادي والاستثمارات".

وتابع: "سأنهي هذه التجربة الحكومية، وأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي".

وانتقد كونتي سالفيني لـ "عدم احترامه القواعد والمؤسسات"، لافتاً إلى أنه طالب بانتخابات مبكرة لنيل "كامل السلطات". وزاد مخاطباً إياه: "عزيزي وزير الداخلية، سمعت مطالبتك بكامل السلطات ودعوة أنصارك للنزول إلى الشارع لدعمك. هذا موقف يقلقني. لا نحتاج إلى صلاحيات تامة، بل إلى قادة لديهم حسّ المؤسسات".

جاء ذلك بعد ساعات على انتقادات وجّهها سالفيني ضد الساعين إلى تشكيل ائتلاف بين حركة "النجوم الخمس" والحزب الديموقراطي ليسار الوسط، "من أجل عدم خسارة مقاعدهم". وسأل "ماذا ستمثل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة النجوم الخمس؟ أي معنى لحكومة تضمّ كل هؤلاء المعادين لسالفيني"؟

وبدا سالفيني في الأيام الأخيرة ساعياً للتوصل إلى مصالحة مع "النجوم الخمس"، مستنداً إلى خلافات بين التيارين اليساري واليميني داخلها، بزعامة لويجي دي مايو، حليفه السابق. وقال: "هاتفي يبقى مفتوحاً".

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لكن مؤسّس الحركة بيبي غريلو أغلق الباب أمام فرضية مشابهة، معتبراً أن وزير الداخلية "خائن غير جدير بالثقة".

وأطلق زعيم حزب "الرابطة" المعركة في 8 الشهر الجاري، بعد اتهامه شركاءه في الحركة المناهضة للمؤسسات، بتكرار رفض مشروع خفض الضرائب ومشاريع أخرى.

وكان سالفيني يعوّل على عنصر المفاجأة وإضعاف "النجوم الخمس"، وعلى استطلاعات الرأي التي تمنحه نسبة 36-38 في المئة من التأييد.

في المقابل، اقترح رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي تشكيل ائتلاف بين الحزب الديموقراطي و"النجوم الخمس"، داعياً إلى تشكيل حكومة "تحترم المؤسسات"، تتولّى مهمة وضع موازنة العام 2020 وخفض أعداد مقاعد البرلمان.

كذلك اقترح الرئيس السابق للوزراء وللمفوّضية الأوروبية رومانو برودي خطة أخرى تقضي بتشكيل حكومة مؤيّدة لبروكسيل، أُطلِق عليها حكومة "أورسولا"، نسبة إلى الرئيسة الجديدة للمفوّضية، الألمانية أورسولا فان در ليين.

ويستند اقتراح برودي إلى إقامة تحالف من اليسار واليمين، على طريقة الائتلافات الحكومية في ألمانيا. ويبرّر الأمر بالسعي إلى "عودة إيطاليا عضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي".