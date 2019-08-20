بولتون يشكو "أساليب استقواء" صينية في البحر الجنوبي

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 19:04

اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بكين بممارسة "أساليب استقواء" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، مؤكداً التصدي لها.



وكتب على "تويتر": "التصعيد الأخير للصين مقلق، لمحاولتها مضايقة الآخرين لثنيهم عن تطوير الموارد في البحر الجنوبي". وأضاف: "تقف الولايات المتحدة بحزم مع معارضي سلوك الإكراه وأساليب الاستقواء التي تهدّد السلام والأمن الإقليميَين". وكتب على "تويتر": "التصعيد الأخير للصين مقلق، لمحاولتها مضايقة الآخرين لثنيهم عن تطوير الموارد في البحر الجنوبي". وأضاف: "تقف الولايات المتحدة بحزم مع معارضي سلوك الإكراه وأساليب الاستقواء التي تهدّد السلام والأمن الإقليميَين". وتتهم واشنطن بكين بنشر سفن حربية وتسليح مواقع في جزر، وبصدم سفن صيد في البحر الذي تزعم الصين سيادتها على غالبيته، فيما تطالب بروناي وماليزيا والفيليبين وفيتنام بأجزاء منه.



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