شكرا لقرائتكم لافروف يتوعد برد حازم على أي اعتداء «إرهابي» في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 19:03

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي اعتداءات للإرهابيين انطلاقاً من مدينة إدلب (شمال غربي سورية) سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة، مشيراً إلى وجود عسكريين روس «على الأرض» في منطقة إدلب لخفض التصعيد.



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وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الغاني شيرلي أيروكور بوتشويه، في موسكو اليوم: «لقد أكدت بشكل واضح أنه إذا واصل (الإرهابيون) هجماتهم انطلاقاً من تلك المنطقة على الجيش السوري والمدنيين وقاعدة حميميم الجوية الروسية، فإنها ستواجه رداً حازماً وقاسياً».

وتابع لافروف أن الجيش التركي أنشأ عدداً من نقاط المراقبة في إدلب، وكانت هناك آمال معقودة على أن وجود العسكريين الأتراك هناك سيحول دون شن الإرهابيين هجمات، لكن ذلك لم يحدث.

وشدد لافروف على أن الجهود من أجل التصدي لاعتداءات مسلحي «جبهة النصرة» والقضاء على الإرهابيين في إدلب ستتواصل، وأن تركيا أبلغت بذلك.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تراقب مستجدات الوضع في إدلب عن كثب، مضيفاً أن العسكريين الروس موجودون «على الأرض» في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأنهم على تواصل مستمر مع نظرائهم الأتراك، ويبحثون معهم التطورات الأخيرة.