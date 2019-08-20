شكرا لقرائتكم بومبيو يؤكد فاعلية عقوبات بلاده في إزالة النفط الإيراني من السوق العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 20:54

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.



وأكد بومبيو في مقابلة متلفزه اليوم (الثلثاء)، إن الحكومة الأميركية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك، مضيفاً «استطعنا استئصال حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة. وأنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك».