شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يرفض اقتراح جونسون حول الحدود الإرلندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 19:22

رفض الاتحاد الأوروبي طلباً قدّمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإلغاء خطة "شبكة الأمان" الحدودية في إرلندا، من أجل تنفيذ اتفاق خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت).



وكان جونسون وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الإثنين، تؤكد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل شبكة الأمان "غير الديموقراطية"، علماً أنها آلية تضمّنها الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع بروكسيل، لتجنّب نقاط حدودية بين جمهورية إرلندا، العضو في الاتحاد، وإرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.

ومنذ تولّيه منصبه الشهر الماضي، يصرّ جونسون على أن المملكة ستغادر التكتل في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وكثّف استعدادات لسيناريو "طلاق من دون اتفاق".

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لكنّ المفوّضية الأوروبية رفضت اقتراحاً طرحه جونسون في رسالته، باستبدال "شبكة الأمان" بـ "التزامات" لإيجاد "ترتيبات بديلة".

وقالت ناطقة باسمها إن الرسالة "لا تقدّم حلاً قانونياً عملياً لمنع عودة الحدود فعلياً في جزيرة إرلندا"، مضيفة أن الرسالة "لا تحدّد أي ترتيبات بديلة يمكن أن تكون، وواقعياً تقرّ بأن ليست هناك ضمانات بأن تُنفذ ترتيبات مشابهة، في نهاية الفترة الانتقالية".

يأتي ذلك فيما يستعدّ جونسون للسفر إلى برلين وباريس، حيث يأمل بإقناع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقبول اقتراحاته للتوصّل إلى اتفاق "بريكزيت" آخر.