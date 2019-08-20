شكرا لقرائتكم الأمن العراقي يقتُل 6 عناصر من «داعش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 18:13

أعلنت بغداد، اليوم الثلثاء، أن قوة عسكرية مشتركة تمكنت من تصفية ستة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، في سلسلة جبال عطشانة بمحافظة نينوى.



وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن العملية العسكرية تمت بدعم جوي من طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر البيان أن «قوة مشتركة من اللواء 66 واللواء 22 بالفرقة العشرين، وبناء على معلومات استخبارية، اشتبكت مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة».

وأضاف البيان: «تمت محاصرة 6 عناصر من داعش، وحاولوا الهروب والاختباء في أحد الإنفاق... ووفقاً لمعلومات من قيادة عمليات نينوى، فقد تم قصفهم بواسطة طيران التحالف الدولي، ما أسفر عن تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله».