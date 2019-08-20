شكرا لقرائتكم غريفيث يندد بالهجمات الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 19:20

ندد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالهجمات المتواصلة للمليشيا الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية.



وأكد غريفيث، في إحاطة إلى مجلس الأمن اليوم (الثلثاء)، أن التطورات في عدن وأبين تدل على صعوبة تحقيق السلام، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في عدن يؤثر على النسيج الاجتماعي ويشل مؤسسات الدولة.

وأدان محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على مواقع الحكومة في عدن بالقوة، مشيداً بجهود السعودية في اليمن ورعايتها لحوار مرتقب في جدة، داعياً إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف اليمنية في العميلة السياسية، واستئناف عملية الانتقال في البلاد.

وقال غريفيث إن تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي ويجب مضاعفة جهودنا، مضيفاً إن الحرب الأهلية تتسبب في تدمير المجتمع لأجيال قادمة.

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وتابع بالقول: «بعد 8 أشهر من توقيع اتفاق ستوكهولم، انخفض مستوى العنف حول الحديدة، وهذا إنجاز في صالح المدنيين»، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأجزاء الأخرى من اتفاق الحديدة وتحسين آليات وقف إطلاق النار.

وكشف عن مفاوضات تدور بين طرفي الأزمة في اليمن حول تبادل الأسرى اليمنيين، «وهي مفاوضات بطيئة وتطيل معاناة السجناء».

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يتوقع الحصول على إجابة من طرفي الأزمة اليمنية بشأن الحديدة في 25 أغسطس، على أن يتبع ذلك إرسال بعثة تقييم دولية إلى اليمن يوم 27 أغسطس.

من جانبها، أعلنت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أرسولا مولر، إن برنامج الغذاء العالمي والحوثيين وقعا اتفاقا لحماية المعونة الغذائية.

وأشارت إلى وجود قيود على عمل الوكالات الدولية الإنسانية في شمال اليمن، مبينة أن أكثر من مئة عمل إنساني تستلزم تعاون الحوثيين.