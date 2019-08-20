شكرا لقرائتكم ترامب يحضّ الهند وباكستان على خفض التوتر في كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 16:52

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه أجرى محادثات هاتفية مع رئيسَي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان، وحضّهما على العمل لخفض التوتر بين بلديهما حول إقليم كشمير.



وكتب على "تويتر": "تحدّثت مع صديقيّ العزيزين، رئيس الوزراء الهندي مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني خان، في شأن التجارة والشراكات الاستراتيجية، والأهمّ من ذلك، أن تعمل الهند وباكستان للحدّ من التوترات في كشمير. وضع صعب، لكن محادثات جيدة!".

وجاءت تغريدة ترامب بعد إعلان ناطق باسم البيت الأبيض أن الرئيس أجرى محادثات هاتفية مع مودي، شدّد خلالها على "أهمية خفض التوتر بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام في المنطقة".

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وكان ترامب تحدّث هاتفياً الجمعة مع خان، ودعا إسلام آباد ونيودلهي إلى حوار حول كشمير.

يأتي ذلك بعدما ألغت الهند مطلع الشهر الجاري، الحكم الذاتي الدستوري في الجزء التابع لها من الإقليم.

وأفاد قاضٍ باعتقال 4000 شخص في كشمير، بموجب قانون السلامة العامة الذي يتيح للسلطات توقيف أي شخص لسنتين، من دون توجيه اتهامات إليه أو محاكمته.