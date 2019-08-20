شكرا لقرائتكم مقتل عسكريين بـ «هجوم إرهابي» في بوركينا فاسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واغادوغو - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 16:54

أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل 10 عسكريين، في هجوم واسع شنّته مجموعات إرهابية مسلّحة في شمال البلاد.



وأشار إلى أن «المفرزة العسكرية في كوتوغو في محافظة سوم تعرّضت لهجوم، وتفيد حصيلة موقتة بمقتل أكثر من 10 عسكريين وسقوط جرحى».

وذكرت مصادر أمنية أن جنوداً «مفقودون»، مرجّحة أن تتجاوز حصيلة الضحايا 20 قتيلاً.

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وتواجه بوركينا فاسو هجمات يشنّها متشددون منذ 10 سنوات، خصوصاً في شمال البلاد وشرقها، وأوقعت أكثر من 500 قتيل.

وتبدو القوات الحكومية عاجزة عن وقف الاعتداءات، فيما يبسط المتطرفون نفوذهم على مزيد من المناطق. وفرّ آلاف السكان من مدن وقرى استُهدِفت بهجماتهم.

ومدّدت السلطات الشهر الماضي لستة أشهر، حال الطوارئ السارية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018 في مناطق واسعة من البلاد.