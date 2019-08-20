شكرا لقرائتكم تشاوش أوغلو يحذّر دمشق من «اللعب بالنار» بعد ضربة أعاقت تقدم قوات تركيا في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 16:53

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلثاء، دمشق إلى «عدم اللعب بالنار» بعد ضربة أعاقت تقدم رتل عسكري تركي أرسل إلى إدلب في شمال غربي سورية حيث تنشر أنقرة نقاط مراقبة.



وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: «على النظام ألا يلعب بالنار». وأضاف: «سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن عسكريينا ونقاط المراقبة الخاصة بنا. لكننا نأمل ألا تصل الأمور لذلك»، من دون أن يعطي تفاصيل.

وتصاعد التوتر بين النظام السوري وأنقرة الإثنين بعد وصول رتل تعزيزات عسكرية تركية إلى حدود مدينة خان شيخون كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، حيث حققت قوات النظام الإثنين مزيداً من التقدّم وباتت تسيطر على أكثر من نصف المدينة.

Advertisements

وأثار وصول هذه التعزيزات غضب دمشق. ونددت وزارة الخارجية السورية، على لسان مصدر رسمي، بدخول «آليات تركية محمّلة بالذخائر.. في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من جبهة النصرة».

وكانت أنقرة أعلنت عن تعرّض رتل عسكري أرسلته الإثنين إلى جنوب إدلب لغارة جوية غداة دخول قوات النظام الأطراف الشمالية الغربية لخان شيخون.

ولدى وصول الرتل التركي إلى وسط معرة النعمان، الواقعة شمال خان شيخون، نفّذت طائرات سورية وأخرى روسية ضربات على أطراف المدينة، «في محاولة لمنع الرتل من التقدّم»، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

ونددت أنقرة «بشدة» الإثنين بهذا الهجوم، مؤكدةً مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 آخرين فيها.