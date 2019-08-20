"أنصار الله" تعلن قنص 10 جنود يمنيين في جيزان

وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، بأن مقاتلي الجماعة قنصوا، الساعات الماضية، 10 جنود يمنيين بعمليات شرق الدود في جيزان. وذكر أن الجماعة شنت قصفا مدفعيا على مواقع وتحصينات للجيش السعودي وقوات يمنية شرق الدود وقبالة جبل قيس في جيزان، مشيرا إلى أن القصف المدفعي حقق إصابات مباشرة في التجمعات العسكرية السعودية واليمنية المستهدفة. في سياق متصل، قالت "أنصار الله" إنها أحبطت زحفاً واسعاً لقوات يمنية ساندته مقاتلات ومروحيات التحالف العربي، باتجاه مربع الحماد في قطاع نجران. ووفقاً لـ"أنصار الله"، أوقعت الجماعة العديد من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين خلال كسر الزحف الذي استمر 7 ساعات. في قطاع عسير، قُتل وأصيب عسكريون يمنيون بكمين نصبته "أنصار الله" بعبوة ناسفة لآلية محملة بجنود في أبواب الحديد، حسب إعلام الجماعة.

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