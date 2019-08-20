السودان.. "العسكري" يعلن تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، مرسوما بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، تابعه مراسل الخليج 365.
وقال الكباشي، إن البرهان سيؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي، في الحادية عشر من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلى (9.00 تغ).
وأضاف أن أعضاء مجلس السيادة سيؤدون اليمين الدستوري في الساعة 11.00 تغ من صباح الأربعاء.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيتم تعيينه الأربعاء ويؤدي القسم في نفس اليوم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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