وزير يمني يتهم الإمارات بـ"تعميق الكراهية بين اليمنيين"

اليمن/ الخليج 365

اتهم وزير الثقافة في الحكومة اليمنية مروان دماج، الإمارات بـ"تمويل حملة إعلامية ودعائية لتعميق الكراهية بين اليمنيين".

جاء ذلك في تدوينة نشرها دماج الثلاثاء، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وقال دماج إنه "منذ بداية الأحداث جرى دعم وتمكين مليشيا مناطقية انفصالية على حساب الحكومة الشرعية جنوب البلاد"، في إشارة إلى دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم الإمارات بـ"تمويل حملة إعلامية ودعائية لخلق وتعميق الكراهية بين اليمنيين".



وأضاف أن الأوضاع الخاصة والصعبة للدولة اليمنية والحكومة الشرعية جرى استغلالها لفرض قواعد غير عادلة، مع التحالف العربي بقيادة السعودية.



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وأردف "تم خلق أوضاع في الجنوب لمنع تحوله إلى نموذج أفضل من مناطق سيطرة جماعة الحوثي".



وقال الوزير اليمني إن التسليم والقبول بالواقع، يظل مسؤولية الدولة والحكومة الشرعية باعتبارها ممثلة للشعب والدولة.

ولم يصدر عن الإمارات أي تعليق فوري على كلام واتهام الوزير اليمني.

ومؤخرا، كثفت جماعة الحوثي هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية ومواقع للجيش اليمني.



ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

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