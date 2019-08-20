"الغارديان": الأمم المتحدة تؤجل مؤتمرًا بالقاهرة حول "التعذيب" بعد انتقادات

إسطنبول/ الخليج 365

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أجلت مؤتمرًا لمناهضة التعذيب كان مقررًا عقده في القاهرة الشهر المقبل، "بعد انتقادات حقوقية" للحكومة المصرية.

ووفق الصحيفة، فإنه كان من المقرر عقد مؤتمر "تعريف وتجريم التعذيب في المنطقة العربية" يومي 4 و 5 سبتمبر/أيلول المقبل، بحضور مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر.

ونقلت الصحيفة عن روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الأمم المتحدة اختارت تأجيل المؤتمر بعد أن علمت بـ"تزايد القلق في بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية مع اختيار الموقع".

وأضاف أن "الأمم المتحدة ستعيد فتح المشاورات بشأن موعد ومكان انعقاد مؤتمر مناهضة التعذيب".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصر بشأن تلك الانتقادات، غير أن القاهرة، تقول عادة إنها تجرم عبر قوانين أي عمل مرتبط بالتعذيب وتحفظ حقوق الإنسان لاسيما حق التعبير عن الرأي، وتنفي انتقادات دولية شبه مستمرة بشأن ملفها الحقوقي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.