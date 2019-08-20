تونس.. الشاهد تنازل عن الجنسية الفرنسية قبل الترشح للرئاسة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الثلاثاء، أنه تنازل عن جنسيته الثانية الفرنسية، للترشح لرئاسة البلاد، تطبيقًا للدستور، الذي يحظر على مرشحي الرئاسة الجمع بين جنسيتين.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس الحكومة على صفحته بموقع "فيسبوك".

وقال الشاهد، في تدوينته، "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهد بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات".

وأضاف "مثل مئات آلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وخاطب الشاهد المرشحين للانتخابات الرئاسية بالقول: "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك. وأدعو كل المرشحين أن يقوموا بنفس الإجراء".

Advertisements

وتنص المادة 74 من الدستور التونسي على أنه "وإذا كان حاملًا ( المترشح للانتخابات الرئاسية) لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية".

والشاهد حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الفلاحية (الزراعية) عام 2003 من المعهد الوطني الفلاحي بباريس واشتغل في الخارج.

ويتنافس الشاهد مع 25 مرشحا آخرين في الانتخابات الرئاسية التي تجر 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.