"الوطن الثاني: تركيا".. وثائقي يصف حياة اللاجئين السوريين

أنقرة/ ظافر بياز/ الخليج 365
أعدت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، فيلما وثائقيا بعنوان "الوطن الثاني: تركيا" يصف حياة السوريين في تركيا، ويهدف لتفنيد حملات التضليل في الرأي العام التركي والعالمي حول وضع اللاجئين السوريين في تركيا.
وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة، الثلاثاء، أن الفيلم الوثائقي يحكي قصص وحياة اللاجئين السوريين في تركيا، ويهدف لإزالة المعلومات المغلوطة ومكافحة حملات التضليل والكراهية حول السوريين، ويحكي قصص نجاحهم في تركيا.
وهنأ رئيس دائرة الاتصال، فخر الدين ألطون، عبر حسابه في "تويتر" اللاجئين السوريين في تركيا لنجاحهم في بناء حياة جديدة لهم ومساهماتهم في المجتمع التركي.
ويسلط الفيلم المعد باللغة العربية والمترجم للغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية والتركية، الضوء على حياة 6 مواطنين سوريين لجؤوا إلى تركيا، وكيفية اندماجهم في المجتمع التركي وبناء حياتهم الجديدة فيها.
وأُجريت لقاءات الفيلم في ولايات إسطنبول وأضنة وهطاي وغازي عنتاب وكيليس.
وشملت اللقاءات فنانا يعمل في مجال الفسيفساء، ومعلم مدرسة، وصاحب ورشة لتصليح الهواتف النقالة، وصاحب مقهى، ومهندس.
كما يساهم الفيلم في إضعاف خطاب الكراهية ضد السوريين والتي هدفت إلى تخريب العلاقات والروابط الاجتماعية بين المجتمعين السوري والتركي، وإظهار مفهوم الوطن الثاني للسوريين.
ويمكن الوصول للفيلم الوثائقي المترجم للغة الإنكليزية عبر الرابط ()، والمترجم للغة التركية عبر الرابط ()
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