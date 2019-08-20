منح 22 مقيماً #ميدالية_الاستحقاق لتبرعهم بالدم 10 مرات

صحيفة الخليج الالكترونية وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 22 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، والمتبرعون هم: همام محمد عبدالرزاق – سوري الجنسية. أمين محمد نبيه والي – سوري الجنسية. أحمد محمد زهد – فلسطيني الجنسية. محمد زاهد عرب – سوري الجنسية. محمد أحمد الصيعري – يمني الجنسية. عمر صالح با مهدي – يمني الجنسية. جهاد عبدالرحمن عبدالمولي – سوري الجنسية. حسن ظهير ناصر – ميانماري الجنسية. فيصل بشير واني – هندي الجنسية. ياسر معروف العبادي – يمني الجنسية. Advertisements محمد علي زعرب – فلسطيني الجنسية. بسام نصر إسماعيل – يمني الجنسية. حسن صالح سلام – سوري الجنسية. ساجد فائز محمد – سوري الجنسية. محمد حفيظ بتهان – هندي الجنسية. محمد علي محفوظ – مصري الجنسية. عمر محمد صالح – أفغاني الجنسية. عداي تركي مشعل – مقيم. علاء نافع السبع – أردني الجنسية. محمد إبراهيم محمد – مصري الجنسية. حسن علي با عقيل – يمني الجنسية. أيمن عبدالحميد فضل – مصري الجنسية.

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