توقعات #الطقس غدا: سماء غائمة وسُحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد، الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على منطقتي المدينة المنورة وحائل، وأجزاء من منطقتي القصيم والدوادمي، تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشارت الهيئة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد حتى مرتفعات الطائف.

وأوضحت الهيئة وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الشرقية، والمنطقة الوسطي والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

ومن جانبه، توقع المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصَّخري، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة، وقال– عبر حسابه بتويتر- إن الفرصة قائمة ظهيرة ومساء اليوم الثلاثاء، لتشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب المنطقة الشرقية وجنوب شرق وجنوب منطقة الرياض، متوقعًا أمطارًا متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من جنوب منطقة مكة وأجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.