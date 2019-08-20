حل #المجلس_العسكري في #السودان

صحيفة الخليج الالكترونية كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم أن وفد قوى الحرية والتغيير سلَّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي. Advertisements وبحسب “سكاي نيوز” فقد أكد الفريق كباشي صدور مرسوم دستوري، يقضي بحل المجلس العسكري بعد قليل. وفي الغضون نفى كباشي وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير.

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