ضبط كسّارات مخالفة لأنظمة الاستثمار التعديني شمال الرياض (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رصدت لجنة مراقبة الأراضي وبدعم من قوة المهمات والواجبات كسّارات شمال مدينة الرياض تمارس نشاطاً مخالفاً لأنظمة الاستثمار التعديني. وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكسارات المخالفة. Advertisements وكانت اللجنة قد رصدت نهاية الشهر الماضي أيضاً نشاطاً غير نظامي لكسّارات ولكن في شرق الرياض؛ حيث خالفت ضوابط وأنظمة الاستثمار التعديني، واتخذت الأمانة حيالها الإجراءات اللازمة.

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