شاهد.. لحظة "قنص" مسلح برازيلي احتجز عشرات الرهائن

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

لحظة القنص

كتب الخليج 365 - وكالات

أظهرت لقطات فيديو انتشرت على موقع تويتر، لحظة إطلاق النار على مسلح برازيلي شغل البلاد، بعد احتجازه 37 رهينة داخل حافلة وسط مدينة ريو دي جانيرو الثلاثاء.



وقال مصدر رسمي إن مسلحا احتجز صباح الثلاثاء 37 شخصا، على الأقل، رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل، قبل أن يتم قتله من قبل قوات الأمن.

وأظهر الفيديو لحظة خروج المسلح خارج الحافلة، ليتم إطلاق النار عليه بعدها بلحظات، من قبل أحد القناصين، حتى لا تتسنى له العودة للحافلة.

وقبل مقتله، أفرج المختطف عن 6 من الرهائن، على الأقل، منذ بدء عملية احتجازهم نحو الساعة 5:30 صباحا، بعد مفاوضات السلطات للمختطف، قبل أن يتم إنقاذ بقية المحتجزين فور مقتل المختطف.

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ووفقا لموقع "بلومبرغ"، سكب المختطف البنزين داخل الحافلة، وهدد بحرقها بمن فيها، حسب ما قال الرهائن الذين تم الإفراج عنهم.

وقالت السلطات إن الرجل أخبرهم بأنه رجل شرطة، كما أنه لم يقدم مطالب خاصة، وقد يكون مصابا بمشكلات نفسية، حسب ما أعرب متحدث باسم الشرطة.

وطوقت الشرطة البرازيلية مكان الحافلة، على الجسر الذي يربط ضاحية ساو غونشالو بوسط ريو دي جانيرو.

وتسبب إغلاق الجسر بازدحام مروري كبير وسط المدينة البرازيلية.