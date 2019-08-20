الإمارات تعتمد قرار جديد لتغيير أنماط الاستهلاك الضارة

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 - وكالات

اعتمدت الإمارات قرارا للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين، بدءا من أول يناير المقبل 2020 وذلك في إطار توجه الحكومة للحفاظ على الصحة العامة وحرصها على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة.



ويستهدف القرار- وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- اليوم،الثلاثاء، المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، بالإضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة لتقليل استهلاك هذه المنتجات وصولا لتعزيز الأنماط الصحية في المجتمع والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

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وينص القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان سائلا أو مركزا أو مساحيق أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب .

كما يشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وذلك بنسبة 100%، وبما في ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، وذلك بهدف بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وجودة الحياة.

وتمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حاليا والتي تشمل التبغ ومنتجاته "بنسبة 100%" ومشروبات الطاقة "بنسبة 100%" والمشروبات الغازية "بنسبة 50%".

يذكر أن الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضررعلى الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية.