يوسف الشاهد يعلن التخلي عن الجنسية الثانية استعدادا للانتخابات الرئاسية

وقال الشاهد في تصريح بصفحته الرسمية على "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات، مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وأضاف الشاهد "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، وأدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".

هذا ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس في ال15 من سبتمبر/أيلول المقبل وسط إقبال كبير من المترشحين، الذين بلغ عددهم 26 مترشحا.