دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تجلب نمط خاص للإضاءة المنخفضة في مكالمات الفيديو في تطبيق Duo ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت عملاق البحث في دفع تحديث جديد لتطبيق Google Duo، تقدم من خلاله نمط خاص للإضاءة المنخفضة يدعم المستخدم بميزة السطوع في مكالمات الفيديو.

يأتي التحديث الجديد من تطبيق Google Duo ليدعم المستخدمين في عرض أوضح في مكالمات الفيديو بسطوع أفضل وذلك من خلال نمط يعرف بنمط الإضاءة المنخفضة، حيث يستهدف هذا النمط دعم المستخدمين في مكالمات الفيديو التي تجرى داخل المنزل أو في المناطق التي تتميز بالإضاءة المنخفضة.

ويعمل نمط الإضاءة المنخفضة في تطبيق Google Duo على إستشعار الإضاءة في محيط المستخدم ومن ثم ضبط السطوع لتعزيز وضوح الصورة في مكالمة الفيديو.

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ولقد أضافت جوجل في تصريحاتها عن هذا النمط الجديد أن كفاءة وفاعلية هذا النمط سيختلف من هاتف إلى أخر، كما سيؤثر محيط المستخدم على نمط الإضاءة المنخفضة في مكالمات الفيديو.

أيضاً من المقرر أن يتوفر التحديث الجديد لتطبيق Google Duo على كلاً من منصتي الأندوريد وiOS خلال هذا الأسبوع،حيث تختص جوجل حالياً تطبيقات الهواتف الذكية بهذا التحديث والنمط الجديد، لذا لن تتوفر الميزة على التطبيق المخصص للمتصفح.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تجلب نمط خاص للإضاءة المنخفضة في مكالمات الفيديو في تطبيق Duo ظهر على التقنية بلا حدود.