دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تطلق بطاقتها الائتمانية Apple Card رسمياً للجميع

أعلنت آبل عن إطلاق بطاقة الائتمان الخاصة بها Apple Card رسمياً في الولايات المتحدة لكافة الراغبين بالحصول عليها وبدون الحاجة لدعوات.

تأتي البطاقة على شكل معدني بتصميم أنيق لا يشبه البطاقات التقليدية حيث لا تحوي سوى الأسم وشعار آبل وشريط ممغنط، وكذلك على شكل رقمي ضمن تطبيق المحفظة في آيفون وآيباد، وهي بالتعاون مع بنك Goldman Sachs.

تتم عمليات الاقتطاع المالي من البطاقة عبر شبكة ماستر كارد ويتم ربط كل بطاقة حقيقية مع حساب مستخدم لآيفون.

للحصول عليها كل ما عليك القيام به هو فتح تطبيق المحفظة واختيار إضافة بطاقة ومن ثم اختيار Apple Card، وتتم العملية خلال دقيقة أو أقل من أجل الحصول على الموافقة أو الرفض. وتحتاج لهاتف آيفون 6 فأحدث و iOS 12.4 فأحدث.

ويتراوح معدل الفائدة ما بين 12.99% إلى 23.99% والحد الائتماني ما بين 250 إلى 7500 دولار.

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وتقول ابل أنها لا تتقاضى أية رسوم مثل رسوم التأخير والتعاملات الدولية وغيرها، وتكتفي بمعدل الفائدة كمصدر للدخل.

عائدات من المدفوعات لتشجيع الاستخدام

من أجل تشجيع المستخدمين على التعامل بالبطاقة فإنها ستعيد 3% من قيمة مشترياتك من متاجر آبل، و2% إذا تم الدفع عبر خدمة آبل باي و 1% إذا تم الدفع عبر البطاقة الحقيقية الملموسة.

وأيضاً تعاونت مع أوبر لتعيد 3% من قيمة مدفوعاتك لخدمة النقل التشاركي أو توصيل الطعام، ولديها خطط لدعم المزيد من الشركات والخدمات خلال الأشهر المقبلة.

الجدير بالذكر أن آبل تمنح مستوى عالي من الخصوصية فهي لا تعرف ما الذي تشتريته وما المتاجر التي تعاملت معها ومقدار مشترياتك، بل فقط البنك Goldman Sachs يمكنه الوصول لهذه المعلومات، ولن تستهدفك بالإعلانات بالاستفادة من معلوماتك كما أنها لن تبيعها لطرف ثالث.

التدوينة آبل تطلق بطاقتها الائتمانية Apple Card رسمياً للجميع ظهرت أولاً على عالم التقنية.