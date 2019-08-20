مهرجان التسوق يجذب زوار موسم الطائف بالعروض والجوائز

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

جذب “مهرجان التسوق” أعداداً كبيرة من زوار موسم الطائف “مصيف العرب” عبر العروض المميزة والجوائز المقدمة، والفعاليات الترفيهية المقامة في مجموعة من المراكز التجارية الكبرى طوال شهر أغسطس.

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وقُدمت العروض المتنوعة لمهرجان التسوق من خلال 7 مراكز تجارية كبرى في مدينة الطائف، مع خصومات مميزة وعروض ترفيهية أضفت البهجة والسعادة على أجواء الموسم، وخاصة الأطفال، كما تم تخصيص جوائز وسحوبات تزيد قيمتها عن 3 ملايين ريال.

وكانت اللجنة المنظمة لموسم الطائف، قد أعلنت عن أكثر من 70 فعالية نوعية، تقام طوال شهر أغسطس في 4 مناطق رئيسية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة، التي تسهم في تنشيط السياحة ودفع الحركة التجارية في أرجاء المدينة، مثل مهرجان التسوق، بالإضافة إلى الرحلات السياحية وماراثون الألوان، وغير الكثير.

كما أتاحت اللجنة لزوار موسم الطائف، فرصة الاطلاع على مواقع فعاليات مهرجان التسوق، وأوقات العمل، عن طريق زيارة موقع مواسم السعودية الإلكتروني saudiseasons.sa، بالإضافة إلى حسابات موسم الطائف في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة [email protected]