نادى دبى للصحافة يعلن انطلاق برنامج "دبلوم المؤثرين" 8 سبتمبر

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

كشف نادي دبي للصحافة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن انطلاق برنامج "دبلوم المؤثرين" في الثامن من سبتمبر المقبل والبرنامج سيكون بالشراكة مع "كلية محمد بن راشد للإعلام" كأول برنامج أكاديمي من نوعه على مستوى المنطقة.



ويهدف البرنامج إلى استكشاف أشكال جديدة من العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين المؤثرين والمتابعين.

ويأتي البرنامج الذي أعلن عنه في أكتوبر العام الماضي في إطار جهود نادي دبي للصحافة للاستفادة من الدور المتنامي لمنصات التواصل الاجتماعي في تشكيل ملامح مستقبل العمل الإعلامي في المنطقة، والإسهام في تطوير قدرات المؤثرين عبر تلك المنصات وتعزيز مشاركتهم الإيجابية والفعالة عبر مجموعة متكاملة من المقررات الاكاديمية المعنية بدراسة واقع وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل توجهاتها المستقبلية لمواكبة ما تشهده من تغيرات سريعة الوتيرة.