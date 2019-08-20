نظام هواوي الجديد.. هل يدعم التطبيقات الشهيرة؟

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 - وكالات

بعدما كشفت شركة "هواوي" الصينية عن نظامها التشغيلي الجديد للأجهزة الذكية، سارع مستخدمون إلى التساؤل بشأن آلية عمل هذا النظام، وتوافق التطبيقات الشهيرة معه.



وجرى خلال مؤتمر "هواوي" السنوي للمطورين كشف النظام الجديد، إلى جانب مجموعة من الأدوات الخاصة بالمطورين لرفع سرعة عمل تطبيقاتهم ومستويات أمانها.

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وقالت هواوي إن النظام يسمى (هارموني) "HarmonyOS" ويقوم على تقنية "النواة البرمجية المصغرة"، التي تمتاز بالسلاسة والسرعة والأمان والبيئة الموحدة، حيث تدعم مختلف الأجهزة.

وتوقع خبراء أن يدعم "هارموني" تشغيل تطبيقات "آندرويد" الحالية، ولذلك قدمت الشركة أداة خاصة للمطورين تتيح لهم تحويل تطبيقاتهم من "آندرويد" إلى "هارموني" في خطوات قليلة وبكل سهولة.

والأداة التي قدمتها الشركة تدعى "Ark Compiler"، حيث قال موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إنها تهدف إلى جعل تطبيقات الآندرويد صالحة لهواتف هواوي.

وتعمل الأداة على "التحويل البرمجي" للغة التطبيقات من لغة البرمجة إلى لغة الآلة، التي يعتمد عليها نظام "هارموني".

وتحسّن الأداة فعالية التطبيق وسرعة استجابته في النظام الجديد بنسبة عالية، لكن الشركة لم تقدم إلى الآن المزيد من التفاصيل بشأن طريقة عمل الأداة.