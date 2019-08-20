فنانة فلسطينية تعلق على تصريحات الجيش الإسرائيلي 

فقد هنأ أدرعي، الفنانة الفلسطينية، روان عليان، على أغنيتها الجديدة، قائلاً "روان عليان بنت غزّة، الّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول تطل علينا بأغنية جديدة".

وقال أدرعي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الاثنين: "روان هي مثال واضح على أنّ من يريد النجاح ينجح، وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر، اختاروا النجاح لا الإرهاب، خليك صاحي".

ودفعت تغريدة أدرعي، الفنانة الفلسطينية إلى الرد، بقولها:

شيء مقزز ومضحك في ذات الوقت، يا أحقر كائن على وجه الأرض، كيف أكون ضد ما يحدث من دفاع على أرضنا ومقدساتنا من نهب وقتل الأطفال وحرق العائلات.

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وتابعت روان عليان:

هل نسيت حرقكم لعائلة دوابشة وعائلة الحلو نموذج من غزة، هل نسيتم كيف قتلتم المسعفة رزان النجار؟ هل نسيتم كيف قتلتم الصحفي ياسر مرتجى؟ ألا تذكرون الفسفور الذي قتلتم به عشرات الأطفال بمدينة غزة؟ ألا تذكرون ماذا فعلتم بحي الشجاعية من قتل ودمار؟ هل نسيتم هديل الهشلمون والمقعد إبراهيم أبو ثريا؟".

وأضافت روان:

أنا فخورة بعمل الدفاع عن أرضه الذي يقوم به شباب غزة الأمجاد وكلي دعم وحب لهم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحرية لأسرانا.

من المعروف أن الفنانة الفلسطينية الشابة، روان عليان، التي شاركت في برنامج "أراب أيدول"، في موسمه الرابع، قد طرحت أول أغنية لها، باسم "أنا عندي حبيب"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتم تصويرها في لبنان، مع المخرج اللبناني فادي حداد.