شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد حملة مكبرة على ثلاجات تبريد وحفظ اللحوم بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث التموين وإدارة تموين غرب اليوم الثلاثاء، أسفرت عن ضبط لحوم سودانية منتهية الصلاحية.
وقال سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية أن الحملة أسفرت عن ضبط 171 ذبيحة ضأن مبرده بالعظم بأحد ثلاجات حفظ اللحوم بمنطقة القباري التابعة لشركة المجمعات الاستهلاكية وبلد المنشأ السودان، والكميه عليها ملصقات بتاريخ الإنتاج والذبح 30/7/2019 تنتهي الصلاحيه بعد أربعة عشر يوما، تنتهي يوم 13/8/2019 وملصقات أخرى بتاريخ إنتاج ودبح 3/8/2019 ومده الصلاحيه أربعه عشر يوم تنتهي الصلاحيه يوم 17/8/2019 ومتوسط وزن الذبيحه 14 كجم حتى 20 كجم بإجمالي وزن 2394 كيلو جرام جميعها منتهيه الصلاحية. تم التحفظ على المضبوطات بمحل الضبط وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق والنظر والتصرف واتخاذ الازم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 171 ذبيحة ضأن سوادنية بوزن 2.4 طن منتهية الصلاحية بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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