انستجرام تعلن عن تحديثين جديدين لبرامج تحسين الأمان على المنصة

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة انستجرام تعلن عن تحديثين جديدين لبرامج تحسين الأمان

تحديثين في برامج تحسين أمن انستجرام يصلان المنصة في ظل سعي الشركة الأم فيس بوك لتوفير بيئة أمنة على تطبيقاتها.

أعلنت شركة فيس بوك عن وصول تحديثين أمنيين لتطبيق انستجرام لتحسين بيئة العمل والحفاظ على أمن المستخدمين وحمايتهم من الاختراق.

ويهدف التحديث الأول على انستجرام إلى تعزيز برنامج الإبلاغ عن الاساءات، فيما يهدف الثاني إلى تعزيز برنامج مكافحة اكتشاف الأخطاء.

وقالت الشركة في بيانها: “تهدف فيس بوك إلى تعزيز مستوى أمنها وتحسين حماية مستخدميها من اختراق حساباتهم. يوسع التحديث الأول نطاق تطبيق «برنامج مكافآت الإبلاغ عن إساءة استخدام البيانات» ليشمل منصة انستجرام، أما التحديث الثاني، فيقدم برنامج مكافآت اكتشاف الأخطاء في خدمة تشيك آوت على انستجرام (يشترك به بالدعوة فقط) قبل نشر تلك الخدمة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.”

كانت فيس بوك قد أطلقت في أبريل الماضي “برنامج مكافآت الإبلاغ عن إساءة استخدام البيانات” بهدف حث المستخدمين على الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لخصوصية وأمن المنصة، وعلى إثره سيحصل أي شخص يُبلغ عن تلك الانتهاكات على مكافآت من الشركة. وقد قامت الآن بتوسيع دائرة التحديث ليشمل انستجرام.

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أما التحديث الثاني فهو لتحسين ميزة تشيك آوت التي تتيح خدمة شراء المنتجات عبر المنصة لكنها متاحة بالولايات المتحدة فقط.

وتأمل الشركة من تقديم إمكانية الاختبار المبكر للخدمة لبعض المختصين ومنحهم مكافآت مالية مقابل اكتشاف أي أخطاء برمجية فيها.

تسعى لاستمرار أحد أطوال برامج المكافآت مقابل اكتشاف الأخطاء

يعتبر برنامج اكتشاف الأخطاء من فيس بوك من أطوال البرامج التي مازالت موجودة في المجال من إطلاقه في 2011.

وعبرت الشركة حول ذلك بالقول: “تعاونت شركة فيس بوك منذ إطلاق برنامج مكافأة اكتشاف الأخطاء في العام 2011 مع مجتمع المتخصصين الأمنيين لتحديد الثغرات المحتملة في المنتجات والخدمات التي تقدمها بهدف إصلاحها. وهو أحد أطول البرامج التي ما زالت قائمة في هذا المجال، وتلقى حتى الآن آلاف التقارير عن الأخطاء من مختلف المتخصصين في جميع أنحاء العالم. وتتطلع شركة فيس بوك إلى فتح آفاق فرص أخرى للاستفادة من خبرة المتخصصين الذين يقدمون أبحاثًا عالية الجودة إلى برنامج مكافآت اكتشاف الأخطاء، وتسعى دائمًا إلى دعوتهم لاختبار المزايا الجديدة التي تقدمها قبل إطلاقها للجمهور، فإن كنت من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال فلا تفوت فرصتك في تقديم تقارير عالية الجودة والتأثير عن أمن منتجات وخدمات فيس بوك.”

التدوينة انستجرام تعلن عن تحديثين جديدين لبرامج تحسين الأمان على المنصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.