دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما كان منتظراً كشفت شركة ريلمي الصينية اليوم عن هواتفها الجديدة Realme 5 و Realme 5 Pro والتي بدورها جائت مطابقة تماماً لما ورد في التسريبات طوال الأيام الماضية.

الهاتفين تعتبر من فئة الهواتف المتوسطة ولكنها تتميز كما ذكرت الشركة بجودة تصنيع عالية وشاشات كبيرة بالاضافة إلى وجود 4 كاميرات وبصمة وبطاريات ضخمة تصمد طويلاً مع دعم الشحن السريع.

نبدأ أولا بالهاتف الافضل وهو ريملي 5 برو

الشاشة: بحجم 6.3 إنش بدقة FHD+

المعالج: سناب دراغون 712:

ذاكرة التخزين: 64GB و 128GB.

ذاكرة عشوائية: 4GB و 6GB و 8GB.

كاميرات خلفية : 48MP-8MP-2MP-2MP.

كاميرا سيلفي: 16MP.

بطارية : 4035mAh ودعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

نظام : أندرويد 9 مع واجهة ColorOS 6

الوان : أخضر – أزرق.

اما الهاتف الاقل في المواصفات فهو ريملي 5

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الشاشة: بحجم 6.3 إنش بدقة FHD+

المعالج: سناب دراغون 712:

ذاكرة التخزين: 64GB و 32GB.

ذاكرة عشوائية: 4GB و 3GB.

كاميرات خلفية : 12MP-8MP-2MP-2MP.

كاميرا سيلفي: 13MP.

بطارية : 5000mAh.

نظام : أندرويد 9 مع واجهة ColorOS 6.

الوان : بنفسجي- أزرق.

ستتوفر الهاتفين بداية شهر سبتمبر القادم بأسعار تبدأ من 195 دولار لنسخة ريلمي 5 برو و تبدأ من 139 دولار.

أيضاً اعلنت ريلمي عن هاتف Realme X الذي سيحمل كاميرا بدقة 64MP ولكن لم تكشف كل التفاصيل مؤكده انها ستقوم بذلك نهاية شهر سبتمر القادم.

المصدر

التدوينة شركة ريملي كشفت عن هواتفها الجديدة Realme 5 و Realme 5 Pro ظهرت أولاً على عالم التقنية.