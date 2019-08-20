ينتظر أن تكشف شركة هواوي عن سلسلة هواتف ميت 30 الجديدة منتصف شهر سبتمبر القادم كما اشارت التسريبات الأخيرة لذلك من الطبيعي أن تشتعل التسريبات حول ميت 30 وميت 30 برو هذه الايام.
هذه المرة الحديث عن البطارية والتي تعد دائماً أحد نقاط القوة في هواتف هواوي الرائدة حيث ترغب هواوي في تطوير سعة البطارية ايضاً هذا العام مقارنة مع الهاتفين الرائدة الاخيرة ميت 20 برو و P30 برو.
يشير تقرير جديد من الصين إلى ان هاتف هواوي ميت 30 العادي سيحمل بطارية بسعة 4200 مللي امبير وسيدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 40W.
أما الهاتف الآخر ميت 30 برو فسيحمل بطارية بسعة 4500 مللي امبير وسيدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 55W وهذا يعني ان الهاتف سيحظى بعمر أطول للبطارية نظراً لعدة عوامل اولها الحجم بالاضافة إلى المعالج الجديد الذي سيساهم في تقليل الاستهلاك على الورق طبعاً.
على كل حال يشير التسريب ايضاً ان هواوي تنوي زيادة قدرات الشحن اللاسلكي حيث ستدعم الهاتفين الشحن اللاسلكي بقوة تصل إلى 30W وستكشف هواوي ايضاً عن منصة شحن لاسلكي جديدة تدعم هذه القوة.
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التدوينة تسريب جديد يكشف حجم بطارية هواتف هواوي القادمة ميت 30 و ميت 30 برو ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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