اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وتحدثا حول الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية والتي تراها آبل أنها تضّر بها وتفيد منافستها سامسونج.
وذكر تيم كوك أن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية تضر منتجات آبل التي تصنع في الصين، وبنفس الوقت لا تتعرض لها منتجات سامسونج لأن مقرّها في كوريا الجنوبية، بالتالي تضّر بمبيعات آبل.
وأعجب ترامب بفكرة كوك وأكد أنه يفكر فيها، وكان قد نشر عبر تويتر في وقت سابق من نفس اليوم أن الولايات المتحدة تمضي قدماً مع الصين في المحادثات الثنائية.
وستواجه هواتف آيفون وحواسب ماك بوك المصنوعة في الصين زيادة في أسعارها نتيجة تطبيق الرسوم الجمركية عليها بتاريخ 12 ديسمبر – إذا تقرر ذلك – بينما ستواجه منتجات آبل الأخرى مثل السماعات اللاسلكية والمساعد المنزلي والساعة الذكية الرسوم الجمركية بدءاً من 1 سبتمبر المقبل.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبّر فيها كوك عن الآثار السلبية التي ستخلفها الرسوم الجمركية على مبيعاتها، إلا أنه أثار الانتباه عبر الإشارة إلى سامسونج واستفادتها من ذلك.
وكانت الولايات المتحدة قد أجلت تطبيق الرسوم الجمركية إلى مواعيد جديدة على دفعتين في سبتمبر وديسمبر وذلك حتى لا ترتفع أسعار المنتجات مع موسم العطلات.
التدوينة كوك أخبر ترامب أن الرسوم الجمركية تضرها وتفيد سامسونج ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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