دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تدفع بالتحديث الأول لبرمجيات هواتف Galaxy Note 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة سامسونج في دفع التحديث الأول لبرمجيات الإصدارات الجديدة Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus إستعداداً لإطلاق الهواتف في الأسواق في 23 من أغسطس.

تنطلق هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus إلى الأسواق في 23 من أغسطس الجاري، واليوم بدأت العملاق الكوري في دفع تحديث لبرمجيات الهواتف مع بعض التحسينات التي تعمل على تعزيز كفاءة تكوينات الهواتف.

ولقد رصد تحديث Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10 Plus عبر SamMobile، حيث من المقرر أن يصل في البداية إلى السوق الأوروبي، والهندي، ومن ثم يتوفر تدريجياً في أسواق أخرى بالتزامن مع إطلاق الهواتف في هذه الأسواق.

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أيضاً يتوفر هذا التحديث بإصدار رقم N97*FXXU1ASH5، ويأتي بتحسينات في تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، مع تعزيز كفاءة وآداء خاصية اللمس في الشاشة، مع بعض التحسينات في إستقرار الكاميرة، وأيضاً جودة ووضوح الصور.

كما يشمل هذا التحديث برمجيات الحماية والآمان المقدمة من جوجل في شهر أغسطس، على أن يأتي هذا التحديث بحجم 310 ميجا بايت، لذا يمكنك التأكد من تثبيت التحديث الجديد عند شراء أحد إصدارات سامسونج من هواتف Galaxy Note 10 أو Galaxy Note 10 Plus.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تدفع بالتحديث الأول لبرمجيات هواتف Galaxy Note 10 ظهر على التقنية بلا حدود.