دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

وفقاً لأحدت التسريبات القادمة من الصين فإن شركة شاومي تعد العدة لعمل قفزة في عدد ميجابكسل الكاميرا وذلك في هاتفها الرائد القادم Mi Mix 4 والذي من المنتظر ان يتم الكشف عنه خلال الاسابيع القادمة.

كما هو واضح في عنوان الخبر فإن شاومي تعمل على إضافة كاميرا بدقة 108MP في هاتفها القادم ليكون بذلك أول هاتف ذكي يقدم كاميرا بهذه الدقة والتي تعد قفزة للضعف من الرقم الموجود حالياَ 64MP.

بالتاكيد ستقدم شاومي في الهاتف أحدث تقنيات التصوير خصوصاً مع المستشعر الجديد والذي كشفت عنه سامسونج قبل أيام وسيساهم في إنتاج صورة بجودة عاليه في كافة أوضاع التصوير حيث اعلنت سامسونج ان المستشعر سيكون حصرياً لشركة شاومي على الاقل في البداية.

هذا ليس كل شيء لأن التقرير يذكر ايضاً ان الهاتف سيقدم مزايا قوية مثل الشاشة الكاملة وشاحن سريع بقوة تصل إلى 100W ومن الطبيعي ان يستخدم الهاتف معالج كوالكوم الجديد سناب دراغون 855 بلس وطبعاً سيكون هناك نسخة من الهاتف تدعم 5G.

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لايوجد حتى الآن موعد رسمي لإطلاق الهاتف ولكن اذا مااردنا وضع غطار زمني فسيكون خلال شهر سبتمبر القادم او اكتوبر كحد أقصى.

المصدر

التدوينة هاتف Mi MIX 4 من شاومي سيحصل على كاميرا بدقة 108MP ظهرت أولاً على عالم التقنية.