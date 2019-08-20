إيفانكا ترامب ترحب بتشريع مغربي يتيح للنساء الإرث في أراض قبلية

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

رحبت إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشريع مغربي يمنح النساء أحقية الإرث في أراض قبلية لأول مرة، وفق وكالة المغرب الرسمية.

وكتبت إيفانكا ترامب، عبر حسابها بـ"تويتر" "نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة"، مضيفة "نتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل".

ورأت أن التشريع يتيح المزيد من المساواة والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص.

وتشير ترامب الابنة إلى الأراضي السلالية، وهي نوع من الأراضي بالمغرب مملوكة للقبائل ولا تستفيد النساء منها، حيث يقتصر توريثها على الذكور.

وصادقت الحكومة المغربية فبراير/ الماضي على مشروع قانون يكرس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية (القبيلة) في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور.

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ويأتي هذا المشروع لمنح النساء الحق في الاستفادة من تلك الأراضي.

وصادق على المشروع مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) في يوليو/تموز الماضي، وأغسطس/آب الجاري.

ومن المنتظر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وقال عمر أحرشان، القيادي بجماعة العدل والاحسان المغربية (كبرى الجماعات الإسلامية في البلاد) ، في تدوينة له، "أخبار المغرب نعرفها من الخارج.. وهذا يطرح مشكل التواصل ووضع الاعتبار للمغاربة".

وأضاف قائلا "هذه طبعا ليست شخصا عاديا ويلزم الحكومة توضيحا عاجلا.. أو السكوت". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.