مقتل طفلين وجرح 6 مدنيين في قصف روسي على إدلب

إدلب / براق قره جا أوغلو، أشرف موسى/ الخليج 365

قتل طفلان وجرح 6 مدنيين آخرين، الثلاثاء، في قصف جوي روسي، على احياء سكنية في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.

وأوضح مراسل "الخليج 365" أن النظام وروسيا يواصلان القصف الجوي والمدفعي على مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وبلدة بداما وقرى معرتحرمة ومدايا وجرجناز والكفير والغدفة وبينين بريف إدلب، ومدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية لطمين بريف حماة.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، للأناضول، إن طفلين قتلا في القصف الجوي الروسي على مدينة معرة النعمان، وجرح 6 مدنيين آخرين.

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وأكد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، أن القصف الجوي استهدف قرية بينين التابعة لمعرة النعمان.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد" في المنطقة المذكورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.