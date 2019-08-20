قطر وكينيا تستعرضان العلاقات الثنائية

أحمد يوسف / الخليج 365

اجتمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء؛ مع نظيرته الكينية مونيكا جمعة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك."، وفق وكالة الانباء القطرية التي اوردت الخبر.

وجاء اللقاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير القطري لكينيا حالياً.

وشاركه في الزيارة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري.

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وعلى هامش رحلته لنيروبي التقى آل ثاني المدير التنفيذي لمنظمة "إيغاد"(الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا) محبوب معلم؛ وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمنظمة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

و"إيغاد"؛ منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلًا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.

ويقوم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حالياً بزيارة لبعض دول القرن الافريقي شملت الصومال وإثيوبيا ثم كينيا التي وصلها اليوم في زيارة غير محددة المدة.

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