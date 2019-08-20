ضبط 268 مهاجرا غير نظامي شمال غربي تركيا

أدرنة/ صالح بران/ الخليج 365

ضبطت القوات التركية، 268 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، كانوا يحاولون الخروج بطرق غير قانونية.

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر أمنية، الثلاثاء، أن قوات الدرك وحرس الحدود ضبطت مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من أدرنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا، كانت تحاول العبور خارج تركيا بطرق غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن المهاجرين يحملون جنسيات العراق وأفغانستان وإيران وفلسطين والجزائر وبنغلاديش وباكستان وسوريا.

وجرى نقل الموقوفين إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية معهم.

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