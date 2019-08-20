الداخلية المصرية: مقتل 11 "مسلحا" في العريش

القاهرة/ الخليج 365 أعلنت الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 11 "مسلحا"، في العريش، شمال شرقي البلاد. ووفق بيان للداخلية، استهدفت "وكرا بأحد مناطق العريش، اتخذته عناصر إرهابية لتنفيذ عمليات عدائية". واستدرك: "إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها ما دفع القوات للتعامل معهم". Advertisements وتابع: "أسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا (..) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق"، دون تفاصيل عن القتلى. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل بشأن رواية الداخلية. والعريش إحدى مدن محافظة شمال سيناء، التي تشهد في السنوات الأخيرة مواجهات أمنية بين مسلحين والداخلية، أسفر عنها قتلى وجرحى، وفق بيانات رسمية سابقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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