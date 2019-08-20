لافروف يقول إن "الإرهابيين" يتحكمون في معظم مساحة إدلب السورية

إدلب / ديمتري تشيرجيو / الخليج 365
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "الإرهابيين يتحكمون في معظم مساحة محافظة إدلب السورية، بعد أن كانوا يتحكمون بـ 50 في المئة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية غانا تشيرلي إيروكو بوتشويه، بالعاصمة موسكو، الثلاثاء.
وذكر لافروف أن "الإرهابيين باتوا يسيطرون على 90 بالمئة من مساحة إدلب.. ويشنون هجماتهم من مناطق تواجد نقاط المراقبة التركية".
وأضاف أن وحدات من القوات الروسية تتواجد في منطقة خفض التصعيد، "وتقوم بعمليات مشتركة مع الجيش السوري".
وأفاد أن قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية (غرب)، تعرضت لهجمات إرهابية عديدة، وأنهم أبلغوا تركيا بأنهم سيقضون على المسلحين في إدلب.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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