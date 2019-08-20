تشاووش أوغلو يجدد التأكيد بمواصلة دعم بلاده للائتلاف السوري

أنقرة/ نازلي يوزباشي أوغلو/ الخليج 365
جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
جاء ذلك خلال استقبال تشاووش أوغلو، الثلاثاء، لوفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة رئيس الائتلاف أنس العبدة، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.
وأضاف تشاووش أوغلو في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تركيا تعمل على حماية وضع إدلب وإنهاء الهجمات التي تستهدف منطقة خفض التصعيد.
وشدد تشاووش أوغلو على أن الوصول إلى الحل السياسي في سوريا يعتبر على رأس أولويات الدبلوماسية التركية.
وقال تشاووش أوغلو، أن تركيا ستواصل دعمها للائتلاف وتعمل على تكثيف الجهود من أجل وقف الهجمات التي تستهدف المنطقة.
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