اليمن.. الجيش يصد هجوماً حوثياً شرقي #الحديدة

الخليج - واس

صدت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال موقع “سبتمبر نت” الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي هاجمت بأعداد كبيرة من عناصرها اليوم مواقع تمركز قوات الجيش اليمني، في منطقة كيلو 16 بالأطراف الشرقية لمدينة الحديدة، مشيراً إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت الهجوم، وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي المتمردة تواصل استهداف مواقع الجيش الوطني، بمحافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة الأممية.