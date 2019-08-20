شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب الصايغ في ذمه الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل إلى رحمة الله تعالى، المغفور له، بإذن الله، الشاعر والكاتب الإماراتي، الزميل حبيب الصايغ، رئيس تحرير صحيفة ”الخليج 365” المسؤول، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأمين العام لاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ووالد سعود وحسن وفاطمة وسارة ومريم.
وتقام الصلاة على الجثمان في مسجد البحارنة في مدينة زايد بأبوظبي، في تمام الساعة 10.30 صباحاً، وبعدها مراسم الدفن في مقبرة البطين.
وتتقبل الأسرة التعازي، ابتداء من غد الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، من الرابعة والنصف عصرا في مجلس عائلة الصايغ في إمارة أبوظبي.
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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