الداخلية المصرية: مقتل 11 إرهابيا بأحد الأوكار الإرهابية بالعريش

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور ( دائرة قسم شرطة أول العريش ) وكراً لهم ومُرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأكدت الوزارة في بيانها على أنه "تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال إستشعار هذه العناصر بإقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم".

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وأوضحت الوزارة أن العملية أسفرت عن مقتل 11 عنصر، وعثر بحوزتهم على "5 بندقية FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة - 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف".

ولفتت على أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

يتبع...